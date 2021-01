Il Chievo batte il Pescara, Mogos: "Imbattuti da 11 gare? Sono grandi numeri ma ci faccio poco"

Le dichiarazioni di Mogos dopo Chievo-Pescara 3-1.

Il terzino del Chievo Vasile Mogos ha commentato ai microfoni di Dazn il successo per 3-1 sul Pescara.

Tu e Maistro avete fatto due gol splendidi.

“Ci siamo sentiti ieri, lo conosco da quando è un ragazzino e ho sempre saputo che era forte. Quando segniamo entrambi ci fa piacere e gli auguro il meglio”.

Hai capito subito che il tuo era un gran gol?

“Ci provo sempre, oggi è andata bene. Sono contento che abbia aiutato la squadra a vincere e sono orgoglioso dei ragazzi. Dobbiamo continuare così, lavoriamo veramente bene durante la settimana”.

Come mai non hai esultato come fai solitamente?

“Non lo so, quando segno non penso. Ho deciso di andare a dedicarlo alla mia ragazza e farle il segno del cuore”.

Siete imbattuti da 11 partite, siete primi nel 2021 per punti fatti e tu sei insostituibile perché giochi sempre: che numeri sono?

“Sono grandi numeri, ma me ne faccio poco. Ho sempre detto che guardo partita dopo partita: ora c’è la Salernitana, non mi interessa nient’altro. Siamo consapevoli che possiamo fare ancora meglio e che possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.

Dove potete arrivare?

“Dobbiamo andare a Salerno per portare a casa punti. A fine stagione non ci penso, io vivo alla giornata”.