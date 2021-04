Il Covid-19 lascia l'Empoli. Dionisi nel pre Reggiana: "Niente alibi, solo un obiettivo grande"

"Finalmente iniziamo a parlare di partite giocate, ci siamo preparati non in maniera ottimale fino a qualche giorno fa ma da un paio di giorni abbiamo avuto la possibilità di allenarci collettivamente in vista della Reggiana": esordisce così, nella conferenza stampa della vigilia di gara, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi.

Dopo il cluster Covid-19, gli azzurri tornano in campo, e lo faranno nella trasferta di Reggio Emilia: "Non abbiamo alibi, solo un obiettivo grande come lo hanno tutte le formazioni a questo punto del campionato: non pensavamo neppure di poter parlare così della nostra stagione, ma questo ci ha dato forza e voglia di tornare in campo. Lo faremo contro un avversario che non molla mai, forte e tenace che ci darà del filo da torcere, ma battaglieremo: inutile pensare a cosa è successo, pensiamo solo a determinare ciò che possiamo, ovvero il risultato di domani. Questa situazione ci ha compattato ancora di più, ma le parole devono lasciare spazio ai fatti, unica cosa che ci permettere di avere continuità di risultati: il Covid-19 ha colpito tante squadre, ne sono uscite tutte non vedo perché non se ne debba uscire noi".

Conclude con una nota sulle voci che lo vogliono nel mirino del Napoli per la prossima stagione: "Fa piacere sentire parlare di noi, al netto che sia io o altri, mi fa piacere sentire parlare dell'Empoli perché vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono, ma questo non è finito e noi vogliamo portarlo a termine. I rumors di mercato fanno piacere, ma lasciano il tempo che trovano: potrebbero destabilizzare? Ma no, io penso solo al presente e alla gioia di tornare in campo. Domani dobbiamo far bene, questa è l'unica cosa che conta".