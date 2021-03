Il Covid-19 piega l'Empoli. La città con la squadra: "Nel momento buio viene fuori il carattere"

Il Covid-19 piega l'Empoli. La cittร con la squadra: "Nel momento buio viene fuori il carattere"

vedi letture

๐„ฬ€ ๐ง๐ž๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐›๐ฎ๐ข๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ฏ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐Ÿ๐ฎ๐จ๐ซ๐ข ๐ข๐ฅ ๐œ๐š๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐ž

La classifica premia l'Empoli, a otto gare dal termine del torneo di B la promozione in massima serie si puรฒ fare sempre piรน concreta, ma per la formazione il momento non รจ dei migliori: dopo alcuni casi nell'inverno, il Covid-19 รจ tornato a colpire la formazione di mister Alessio Dionisi, quasi falcidiata dal virus.

In un momento cruciale della stagione non era certo quello che serviva, ma il popolo empolese si รจ stretto attorno ai propri ragazzi, lanciando loro un messaggio: "๐„ฬ€ ๐ง๐ž๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐›๐ฎ๐ข๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ฏ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐Ÿ๐ฎ๐จ๐ซ๐ข ๐ข๐ฅ ๐œ๐š๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐ž, ๐ ๐Ž๐‘๐™๐€ ๐‘๐€๐†๐€๐™๐™๐ˆ ๐„๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข ๐žฬ€ ๐œ๐จ๐ง ๐•๐จ๐ข โ€“ ๐‹๐š ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐šฬ€".