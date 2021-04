Il Lecce compie 113 anni e festeggia: sabato in campo con la maglia storica

Una festa che merita di esser celebrata, quella del 113esimo compleanno: e il Lecce lo farà indossando la maglia storica, in occasione della partita interna contro il Cittadella. Questa la nota della società:

"L’U.S. Lecce comunica che in occasione delle gara di campionato Lecce - Cittadella in programma sabato 1° maggio alle ore 14:00, i giallorossi scenderanno in campo indossando la maglia storica, scelta per celebrare i 113 anni del calcio a Lecce e già utilizzata nei match disputati al Via del Mare con Chievo Verona e Salernitana. Il kit, riproduzione fedele del completo delle stagioni 1978/79 e 1979/80, è stato ideato, realizzato e prodotto dalla M908 che, su input della società, ha provveduto ad un ordine straordinario, consegnato in sede in tempi record".