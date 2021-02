Il mercato della Reggiana - Innesti di esperienza. Ardemagni in avanti: è ancora una certezza?

Anche in casa Reggiana il mercato di gennaio ha portato esperienza. Siligardi, Laribi e Del Pinto sono giocatori che conoscono la cadetteria e possono portare punti importanti nella lotta salvezza degli emiliani. In attacco la scelta è ricaduta su Matteo Ardemagni, giramondo della B che prima dell'avventura al Frosinone si era sempre dimostrato una certezza. In uscita solo addii verso la C per giocatori che non rientravano nei piani del club per l'immediato.