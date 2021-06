Incontro SPAL-Tacopina, gli ultras: "Pretendiamo chiarezza e rispetto dalla società"

vedi letture

"Chiarezza e rispetto". Con un comunicato che inizia così gli ultras della SPAL chiedono alla famiglia Colombarini di fare luce sull'incontro avvenuto ieri a Ferrara fra il dg Andrea Gazzoli e l'avvocato statunitense Joe Tacopina. Questo il testo della Curva Ovest Ferrara:

"CHIAREZZA E RISPETTO!

Non vogliamo nulla di più e nulla di meno.

Non si può pensare di incontrare un noto personaggio come Tacopina nel pieno centro storico di Ferrara e poi tacere ai tifosi, alla città e alle istituzioni come se nulla fosse, come se una scelta del genere fosse frutto del caso.

Questa è mancanza di rispetto, non ha un altro nome.

Mancanza di rispetto verso tutto quello che abbiamo dato in questi anni e anche mancanza di rispetto verso l’operato stesso della società che con questo atteggiamento rischia di nuocere soprattutto se stessa.

Questa dirigenza l’abbiamo sostenuta fin da subito, a prescindere dai risultati sportivi che sarebbero arrivati negli anni a venire, perché ha sempre mostrato sensibilità e rispetto verso il valore storico, sociale e culturale della nostra maglia; oggi questa sensibilità e questo rispetto stanno mancando e chiediamo alla famiglia Colombarini di porvi immediatamente rimedio per preservare quella simbiosi società-tifosi che è patrimonio inestimabile della S.P.A.L. e che in queste ore corre il rischio di essere dilapidato.

La S.P.A.L. non è una normale azienda privata, è parte del tessuto sociale di Ferrara, e ogni proprietà che ha deciso di abbandonarla o di prendersene cura, sa perfettamente che è necessario rapportarsi con la città: con i suoi tifosi, con il suo popolo, con le sue istituzioni.

CHIAREZZA E RISPETTO. SUBITO!

Curva Ovest Ferrara".