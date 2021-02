Inizia ufficialmente la vita biancazzurra di Asencio: oggi il primo allenamento con la SPAL

Un ultimo anno e mezzo piuttosto turbolento per Raul Asencio, dopo le fallimentari esperienze con Pisa e Pescara - risollevate solo dalla felice parentesi Cosenza - , con il presidente degli abruzzesi che non è nemmeno andato per il sottile quando si è trattato di spiegare l'addio con l'attaccante: "Per me puoi chiamarti pure Messi, ma se non ci sei con la testa è meglio separarsi”.

Ma per il giocatore di proprietà del Genoa si è immediatamente aperta l'avventura chiamata SPAL, che non era però iniziata nel migliore dei modi: arrivato a Ferrara l'ultimo giorno di mercato, il classe '98 è stato messo subito in isolamento precauzionale anche se non positivo al Covid-19 poichè arrivava dal Pescara, che aveva riscontrato delle positività al virus (soggetti che comunque non avevano avuto contatti con lo stesso Asencio).

Ma oggi la svolta, poiché come comunicato dagli estensi, lo spagnolo si è aggregato al gruppo di mister Pasquale Marino, iniziando così la sua avventura in biancazzurro: ieri il primo allenamento, oggi la doppia seduta.

Vedremo in questi mesi se Ferrara sarà l'isola felice per consacrare uno ragazzo che pare essere un predestinato. La palla ai suo piedi, che dovranno confermare le attese che rimangono su di lui.