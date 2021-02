Sebastiani: "Asencio via? Puoi chiamarti anche Messi, ma se non ci sei con la testa"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato a Rete8 facendo il punto sul mercato del club soffermandosi anche sulla rosa extralarge (30 elementi) venutasi a creare: “La rosa è molto ampia, ma noi dobbiamo salvarci e del singolo non mi importa nulla. Se ci saranno pecore nere le metteremo da parte, ne ho già parlato con il mister. Pensiamo comunque di aver operato bene, cercando di colmare alcune lacune specialmente in mezzo al campo. In difesa il rimpianto è Pirola con cui avevamo già trovato l’accordo con l’Inter per il prestito di un anno e mezzo, ma l’infortunio di Paletta al Monza ha fatto saltare tutto. Volta? Non lo contiamo per quest’anno, lo abbiamo preso pensando al prossimo. - continua Sebastiani – Sono rimasto impressionato dalle motivazioni di Giannetti, mentre per Moncini ci abbiamo provato fino all’ultima, ma non se l’è sentita di venire qui perché voleva guarire con calma dal problema alla caviglia. Asencio? Voleva andare via e per me puoi chiamarti pure Messi, ma se non ci sei con la testa è meglio separarsi”.