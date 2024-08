Ufficiale Inzaghi ha il suo colpo in mediana: Abildgaard lascia il Como e va al Pisa

vedi letture

Dopo un lungo inseguimento, nel quale il nome di Oliver Abildgaard è rimasto accostato al Pisa a lungo nel corso dell'estate, il centrocampista sceglie di accettare la destinazione nerazzurra. Filippo Inzaghi dunque ha il suo rinforzo in mediana, che arriva direttamente dalla Serie A. Arriva in prestito con diritto di opzione.

Ecco il comunicato del Como: "Como 1907 comunica che Oliver Abildgaard è passato in prestito al Pisa. Il centrocampista danese ha collezionato 28 presenze, 2 gol e 3 assist nella stagione 2023/24. Ha contribuito notevolmente alla storica promozione della squadra in Serie A dimostrando dedizione e forte spirito di squadra sia in campo che fuori. Il club augura buona fortuna a Oliver per questa nuova esperienza".

Di seguito poi il comunicato di benvenuto del Pisa: "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Como 1907 per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, del calciatore Oliver Abildgaard, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra.

Centrocampista di nazionalità danese, classe 1996, Abildgaard si è messo in luce giovanissimo nella squadra della sua città natale, l’Aalborg, debuttando nella Superligaen ad appena diciannove anni e collezionando 91 presenze (4 gol, 3 assist). Da lì il passaggio al Rubin Kazan (62 presenze, 1 gol, 5 assist) e quindi al Celtic (9 presenze, tra cui 2 in Champions League) prima dell’arrivo in Italia per vestire la maglia del Verona: con gli scaligeri mette a referto 13 presenze in Serie A prima di passare al Como (28 presenze, 2 gol, 3 assist), formazione con cui nello scorso anno termina al comando il campionato Cadetto centrando la promozione nella Massima Serie.

Rivolgiamo a Oliver un caloroso benvenuto e l’augurio delle migliori fortune con indosso i nostri colori".