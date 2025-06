Ufficiale Juve Stabia, arriva l'addio con mister Pagliuca. Risolto consensualmente il contratto

Che l'addio di mister Guido Pagliuca alla Juve Stabia fosse ormai prossimo, è cosa certa: il tecnico sposerà a breve il progetto Empoli, club con il quale, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, firmerà un biennale. E in attesa di novità dalla Toscana, ecco che dalla Campania arriva l'ufficialità dell'addio tra le parti: il mister cecinese ha risolto il contratto con le Vespe gialloblù di patron Langella.

Ecco la nota:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Guido Pagliuca.

Il tecnico toscano, arrivato a Castellammare nella stagione 2023/2024, lascia la panchina delle Vespe dopo due stagioni ricche di soddisfazioni.

Nel corso della sua avventura stabiese, Pagliuca ha collezionato 85 presenze ufficiali alla guida della squadra, totalizzando 40 vittorie, 27 pareggi e 18 sconfitte, con una media di 1.72 punti a partita. Un percorso culminato con la promozione in Serie B grazie alla vittoria del Girone C di Serie C 2023/24 e l’accesso, per la prima volta nella storia del club, ai playoff del campionato di Serie BKT, percorso terminato in semifinale, nella stagione 2024/25.

La società desidera ringraziare il tecnico per la professionalità e l’impegno dimostrati durante il biennio, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".