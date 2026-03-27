TMW Juve Stabia, Confente: "Ho lasciato il cuore a Vicenza, felicissimo per la promozione in B"

Alessandro Confente, portiere della Juve Stabia, nel corso della lunga intervista concessa a TMW, ha parlato della sua ex squadra, il Vicenza, che ha recentemente conquistato con largo anticipo la matematica promozione in Serie B:

"Ho lasciato il cuore in quella piazza, la mia ragazza è di Vicenza e sono rimasto in contatto con i ragazzi. Sono stato lì 4 anni, è una gioia che volevo condividere con loro. Sono veramente felice per i tifosi, per la società, per tanti amici che da tempo aspettavano il salto di categoria".

La stagione della Juve Stabia?

"Siamo matematicamente salvi e possiamo parlare di obiettivo raggiunto. Adesso possiamo toglierci un pizzico di pressione da dosso e giocheremo sei finali che ci consentiranno di difendere l’attuale posizione di classifica e giocarcela ai playoff. Meritato riconoscimento per la società e per il gruppo. Non riesco a indicare una gara determinante, ma la consapevolezza dei nostri mezzi è maturata settimana dopo settimana. Anche quando non si vinceva abbiamo seguito il nostro allenatore. Nel girone d’andata abbiamo fatto un pochino di fatica in trasferta, oggi posso dire che abbiamo colmato questo gap e questo fa la differenza".