Juve Stabia, momento delicato: con la Carrarese vietato sbagliare. Rientrano tre titolari

Juve Stabia: nessun dramma, ma guai ad abbassare la guardia. E’ questo, in estrema sintesi, il pensiero del direttore sportivo Matteo Lovisa che, al netto della giovane età, ha già dimostrato in tante occasioni di essere un predestinato non solo per la competenza sul mercato e per la gestione ottimale del budget a disposizione, ma anche per la capacità di far breccia nel cuore dello spogliatoio e dell’ambiente con una comunicazione sempre puntuale e intelligente.

Dopo la sconfitta di Mantova, frutto di una delle peggiori prestazioni stagionali, il ds è stato categorico. Crede fortemente nelle potenzialità della squadra e dello staff tecnico, è consapevole che le assenze abbiano influito negativamente su un percorso virtuoso almeno quanto quello della stagione precedente, ma ora è arrivato il momento di aggiungere alla classifica quei 6-7 punti necessari per archiviare virtualmente il discorso salvezza e per giocarsi le ultime gare con totale serenità. Proprio per questo le notizie confortanti che arrivano dall’infermeria contribuiscono ad alimentare maggiore entusiasmo all’interno del club. Per il match con la Carrarese, infatti, lo staff tecnico avrà nuovamente a disposizione tre titolarissimi come Confente, Bellich e Varnier, teoricamente pronti per scendere in campo dal primo minuto, ma probabilmente gestiti con parsimonia per evitare ricadute e per consentire a ciascuno di loro di mettere progressivamente benzina nelle gambe.

In avanti, invece, non ci sono buone notizie per quanto riguarda Candellone. I tempi di recupero si sono allungati e tanto sta mancando alla formazione gialloblu la carica del capitano, quel bomber che stava facendo la differenza e che si è fermato in uno dei momenti migliori non solo del campionato, ma della sua intera carriera. Zeroli, invece, vede la luce in fondo al tunnel, ma al momento non è chiaro se sarà inserito nell’elenco dei convocati già per il match di domani o se sarà tutto rimandato alla prossima settimana. Nel frattempo Abate sta lavorando soprattutto dal punto di vista psicologico. La vittoria manca da tanto tempo, contro la Sampdoria è arrivata la beffa al 92’ e a Mantova la prestazione è stata negativa. Considerando che il gruppo è composto da giovani e da qualche esordiente è fondamentale toccare le corde giuste ricordando che la Juve Stabia era – e resta – una piacevolissima realtà della cadetteria. Con la Carrarese (che in trasferta fa fatica pur avendo già fatto un colpaccio in Campania contro l’Avellino al Partenio) sarà vietato sbagliare. E servirà tutto l’apporto del pubblico per dare un calcio alla mini-crisi e aumentare contestualmente il vantaggio sulla quintultima e sulla nona.