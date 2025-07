Ufficiale Juve Stabia, ecco l'erede di Thiam fra i pali: Confente ha firmato un biennale

La Juve Stabia ha annunciato il nome del portiere che prenderà il posto di Demba Thiam, fresco d'approdo al Monza, fra i pali nella prossima stagione. Si tratta dell'ex vicentino Confente. Di seguito il comunicato dei campano:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Alessandro Confente.

Il calciatore, questa mattina ha sostenuto con esito positivo le visite mediche presso il nostro Official Medical Center Casa di Cura Maria Rosaria, e nel pomeriggio ha firmato un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Nato il 7 giugno 1998 a Soave, Alessandro è cresciuto nelle giovanili dell’A.C. Chievo Verona fino alla stagione 2017/18. Ha disputato la sua prima stagione da professionista, nella stagione 2018/19, tra le fila della Reggina in Serie C girone C, con cui ha disputato 35 gare mantenendo la porta inviolata per 12 volte. Nella stagione 2019/20 si trasferisce al Siena, dove colleziona 29 presenze e 8 clean sheet nel girone A di Serie C, per poi passare al Catania nella stagione 2020/21, con 19 presenze e 5 clean sheet nel girone C di Serie C. Dal 2021 al Vicenza ha disputato 124 gare, mantenendo la porta inviolata in 59; nell’ultima stagione ha registrato 21 clean sheet in 37 presenze, risultando il portiere con la percentuale più alta di clean sheet (56,8%) del girone A di Serie C.

Fortemente voluto dal direttore sportivo Matteo Lovisa che dichiara:” Il profilo di Confente lo seguivo da anni. Sono molto contento di averlo portato a titolo definitivo alla Juve Stabia: sarà il nostro portiere del presente e del futuro. Stiamo lavorando al meglio sul mercato e l’arrivo di Alessandro, che rappresenta il primo tassello della rosa 2025/26, ne è la conferma. Gli faccio un grande in bocca al lupo».

Entusiasmo anche da parte del nuovo estremo difensore gialloblù: “Sono emozionato e molto felice per questa nuova avventura. Non vedo l’ora di mettermi in gioco in questa categoria e di dare tutto per questa gloriosa maglia. Non vedo l’ora di sentire la carica del Menti”