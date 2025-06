Ufficiale Juve Stabia, rinnovo fino al giugno 2027 per Nicola Mosti: "Ripagherò la fiducia"

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in data odierna, è stato formalizzato il rinnovo del contratto con il centrocampista Nicola Mosti. Nato a Pietrasanta il 7 febbraio 1998, Mosti è approdato a Castellammare di Stabia nel corso del mercato invernale della stagione 2023/2024. L’accordo siglato avrà validità fino al 30 giugno 2027.

Nel campionato di Serie C – Girone C ha collezionato 17 presenze e messo a segno una rete e fornito 4 assist. A queste si aggiungono 2 presenze in Supercoppa di Serie C, arricchite da un altro gol. Nella scorsa stagione ha disputato 19 partite, per un totale di 1.177 minuti giocati, realizzando 2 reti e fornendo 4 assist ai compagni, e 3 gare nei Play Off, per ulteriori 237′.

“Nell’ottica della continuità sono felice del rinnovo di Nicola, un calciatore bravo e capace di sacrificarsi in più ruoli e che durante il campionato è cresciuto tanto. Anche con lui abbiamo trovato prima una bravissima persona e poi anche un ottimo atleta” queste le parole del presidente Andrea Langella.

Entusiasta del nuovo accordo, Nicola ha dichiarato: “Sono veramente contento di questo rinnovo, cercherò di ripagare la fiducia del presidente e del direttore sudando la maglia”