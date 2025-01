Ufficiale Juve Stabia, sale la quota azionaria di Breda Holdings: ora ha il 34,62% delle azioni

vedi letture

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che la società Brera Holdings Plc ha provveduto al closing della seconda fase del passaggio di quote azionarie come definito dall’accordo dello scorso 9 dicembre 2024. Nel dettaglio la Brera Holdings ha aumentato la propria quota di partecipazione passando dal 21,74% al 34,62%. Conclusa la prima fase della transazione il 31 dicembre 2024, questo successivo aumento consolida ulteriormente la posizione di Brera Holdings nel nostro club con soddisfazione delle parti come si evince dalle parole del presidente esecutivo di Brera, Daniel McClory: “Aver completato questo ulteriore ampliamento dell’acquisizione della quote della Juve Stabia dimostra il nostro impegno nella costruzione di una piattaforma leader di proprietà multi-club. La ricca storia e il potenziale competitivo della Juve Stabia si allineano perfettamente con la nostra strategia di scalare le operazioni e generare valore a lungo termine. Siamo entusiasti di sostenere la continua crescita e il successo di un club di Serie B come quello stabiese insieme al presidente Andrea Langella”.

Questo il testo integrale ufficiale in lingua inglese: “Dublin, Ireland, and Milan, Italy — January 10, 2024 – Brera Holdings PLC (“Brera Holdings,” the “Company,” or “Brera”) (Nasdaq: BREA), an Ireland-based, Nasdaq-listed, international holding company focused on expanding its global portfolio of men’s and women’s sports clubs through a multi-club ownership (“MCO”) approach, today announced the second closing under its agreement to acquire a 52 percent stake in Italian Serie B football club SS Juve Stabia srl, known as “The Second Team of Naples” (“Juve Stabia” or the “Club”) from existing majority owner XX Settembre, the holding company of Club President Andrea Langella.

With the second closing, Brera Holdings has increased its ownership stake from 21.74% to 34.62%. The initial portion of the transaction closed on December 31, 2024. This subsequent increase further solidifies Brera Holdings’ position in the Italian football landscape and aligns with its strategy to scale its MCO model. The deal remains subject to regulatory approval.

“This expanded ownership stake demonstrates our commitment to building a leading multi-club ownership platform,” said Daniel McClory, Executive Chairman of Brera Holdings. “Juve Stabia’s rich history and competitive potential align perfectly with our strategy to scale operations and drive long-term value. We’re excited to support the club’s continued growth and success in Serie B alongside President Andrea Langella”.