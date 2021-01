La prima del 2021 per la B: c'è subito il big match Lecce-Monza. Le aperture dei quotidiani

In campo quest'oggi la 17^ giornata del campionato di Serie B - che potrete integralmente seguire con i live match di TuttoMercatoWeb.com -, e 2021 cadetto che si apre al "Via del Mare" con il big match tra le blasonate Lecce e Monza.

Gara di cartello, quindi, di cui Tuttosport parla così: "Lecce-Monza, sfida tra big". Nel dettaglio: "Rientra Corini, guarito dal Covid: «Torno con energia, stimoli e tanta voglia di punti». Barberis: «Abbiamo battuto 3-0 la capolista, adesso ci attende un altro esame importante»".

La Gazzetta dello Sport, invece, punta i fari sugli attaccanti, Massimo Coda e Mario Balotelli su tutti: "Coda e Balotelli, balla il gol". In merito a ciò: "Il capocannoniere contro la star. In Lecce-Monza abbonda il lusso. E’ anche la sfida tra trequartisti raffinati, registi di classe e seconde punte top. Corini ritorna in panchina, Brocchi cambia modulo: la Serie A passa da qui".

Spazio poi al Corriere dello Sport: "Corini torna in panchina Il Lecce sfida Balotelli". "Eugenio Corini torna in panchina, dopo aver seguito 5 partite del Lecce dalla sua abitazione, dove lo aveva costretto il covid. Sabato sera, quando ha appreso che finalmente, il tampone era risultato positivo, ha urlato: «Era ora!» e *la notte successiva ha dormito poco in attesa dell’altro tampone che ieri mattina ha ufficializzato la sua guarigione. [...] E, poi, c’è Balotelli che lui ha avuto l’anno scorso a Brescia, nella controversa (per entrambi) stagione: «E’ un ragazzo di grandissimo talento, abbiamo lavorato qualche mese assieme ed ho cercato di aiutarlo e di spingerlo; spero che trovi la strada che merita»".