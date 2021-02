La variante inglese spaventa Brescia: il club biancazzurro sospende le attività delle giovanili

Sta preoccupando molto l’esplosione di Covid-19 nella provincia di Brescia, divenuta la prima in Lombardia per numero di nuovi casi e con un comune (Castrezzato) finito addirittura in zona rossa per contenere i focolai. La variante inglese costringe poi anche il resto del territorio a un semi-lockdown, con i Brescia che ha così deciso di sospendere ogni attività riguardante le giovanili.

Questa la nota del club lombardo:

"Brescia Calcio comunica la sospensione di tutte le attività del Settore Giovanile, comprese Scuola Calcio e Academy, fino a data da destinarsi. La decisione del Club è stata presa al fine di tutelare la salute dei nostri tesserati e rispettive famiglie. Le baby Rondinelle torneranno ad allenarsi non appena sarà possibile e solo in totale sicurezza".