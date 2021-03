La volata verso la Serie A. Cinque squadre per due promozioni dirette. Calendari a confronto

vedi letture

La sosta per le Nazionali darà il via in Serie B come nel campionato maggiore alla volata finale della stagione. Uno sprint che in cadetteria per quanto concerne la promozione riguarda ben cinque formazioni: Empoli, oggi primo con 59 punti, Lecce (52 pt), Salernitana (51 pt), Monza (50 pt) e Venezia (49 pt). Detto che per il salto diretto di categoria basterà arrivare anche secondo, con la prima piazza opzionata in maniera abbastanza netta seppur non certa dall'Empoli, molto si deciderà nelle ultime otto sfide che mancano. In questo senso il calendario potrà essere un fattore determinante per le sorti della stagione. Uno scontro diretto in più potrà fare la differenza, così come un incrocio con le formazioni in lotta per non retrocedere o per la qualificazione ai playoff. Sul fronte degli scontri diretti, ad esempio, la programmazione dei match sembra sorridere al Venezia di Paolo Zanetti, atteso solo dal test contro la Salernitana alla 34^ giornata, mentre la Salernitana ne ha ben quattro contro Lecce, i lagunari appunto, Monza ed Empoli. I toscani, in quest'ottica, dovranno invece tentare di chiudere il discorso primo posto prima delle ultime due giornate quando dovranno incrociarsi non solo contro i granata di Castori, ma anche e soprattutto con il Lecce di Eugenio Corini.

Di seguito il calendario a confronto fra le cinque formazioni in lotta per la promozione diretta in Serie A:

EMPOLI

Cremonese-Empoli

Empoli-Chievo Verona

Reggiana-Empoli

Empoli-Brescia

Ascoli-Empoli

Empoli-Cosenza

Salernitana-Empoli

Empoli-Lecce

LECCE

Lecce-Salernitana

Pisa-Lecce

Lecce-SPAL

Vicenza-Lecce

Lecce-Cittadella

Monza-Lecce

Lecce-Reggina

Empoli-Lecce

SALERNITANA

Lecce-Salernitana

Salernitana-Frosinone

Virtus Entella-Salernitana

Salernitana-Venezia

Salernitana-Monza

Pordenone-Salernitana

Salernitana-Empoli

Pescara-Salernitana

MONZA

Virtus Entella-Monza

Monza-Pescara

Ascoli-Monza

Monza-Cremonese

Salernitana-Monza

Monza-Lecce

Cosenza-Monza

Monza-Brescia