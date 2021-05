Lecce, Corini: "C'è rammarico, ma la Serie A è lì e possiamo prendercela tramite i playoff"

Dopo il pareggio interno contro la Reggina, il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha commentato: "Per me abbiamo approcciato bene alla partita, la Reggina ha fatto gol alla prima occasione e noi abbiamo rimontato. Abbiamo avuto la possibilità di fare il 3-1, poi abbiamo subito il 2-2. In quel momento abbiamo perso un po' di equilibrio e abbiamo lasciato transizioni importanti a loro. Abbiamo provato a vincerla, noi come loro. Si è sentita la stanchezza, così come il caldo, abbiamo giocato a squadre lunghe e poteva succedere di tutto - sottolinea TuttoCalcioPuglia.com -. C'è rammarico, non abbiamo colto la possibilità della promozione diretta. Dobbiamo recuperare energie, il Monza affronta il Brescia, ma possiamo ancora arrivare terzi e in un eventuale finale dei playoff conterebbe ancora qualcosa. Vedremo in che posizione saremo arrivati e ci prepareremo al meglio, cercando di recuperare energie fisiche, mentali, per giocarci alla grande la possibilità di andare in Serie A. La partita di Empoli per noi è importante. Abbiamo questo obiettivo, il terzo posto, non dipende solo da noi ma dobbiamo provarci. Non sappiamo quale sarà l'avversario ai playoff, speriamo di giocare di sera, perché ci permetterebbe di avere un ritmo diverso e di poter recuperare meglio anche dentro la partita. Prepararemo le partite curando ogni dettaglio, dobbiamo pulirci velocemente che non siamo riusciti a cogliere l'obiettivo grosso subito, ma la Serie A è lì e possiamo ancora prendercela tramite i playoff. Abbiamo pagato la rincorsa, che è stata dispendiosa, adesso dobbiamo ritrovare quel qualcosa in più, il dettaglio che fa la differenza".