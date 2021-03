Lecce, Corini: "Partita di qualità, la nostra classifica poteva essere migliore"

Eugenio Corini, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 4-0 contro la Reggiana. Di seguito le sue parole riprese da PianetaLecce.it: "Abbiamo giocato una partita di qualità e spessore segnando quattro gol e dando seguito alla prestazione importante fatta contro l'Entella. La nostra mentalità è questa, quando si gioca a calcio bisogna cercare di segnare e oggi lo abbiamo fatto con qualità: portiamo a casa una vittoria importante e meritata, sono contento per Coda, per il bel gol di Majer e per Stepinski. Rammarico? Avrebbe potuto segnare anche Pettinari perché ha fatto una grande partita, è un giocatore recuperato nell'ultimo periodo ed è molto importante per noi".

"Lotteremo per fare qualcosa di importante finché ci sarà speranza, siamo a quattro punti dal sogno e vogliamo crederci. Nell'ultimo periodo abbiamo vinto parecchie partite e in alcuni casi abbiamo sfiorato la vittoria, abbiamo solidità e qualità nel nostro gioco: siamo in una posizione di classifica importante anche se poteva essere ancora migliore, questo rammarico mi porta a motivare i giocatori a dare il massimo e continuare a sognare insieme. Da domani inizieremo a lavorare in vista del Chievo", ha concluso il tecnico della formazione pugliese.