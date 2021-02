Lecce, Corini: "Pettinari è a disposizione". Fra i convocati ci sono Maggio e Yalcin

“Listkowski e Calderoni non ci saranno, valutiamo Rodriguez, mentre per Hjulmand abbiamo margini affinché possa tornare con noi. Pettinari? La società è stata chiara, per questa stagione è a mia disposizione. Ieri dopo un mese ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo, sarà un’opportunità che terrò in considerazione fino alla fine del campionato”. Così Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa nella giornata di ieri.

Sono 23 i calciatori convocati per la sfida di questa sera contro l’Ascoli. Presenti i due neo acquisti Maggio e Yalcin a cui si aggiunge Pettinari che ritorna in lista dopo alcune esclusioni legate al mercato. Assenti gli indisponibili Adjapong, Calderoni, Dermaku, Felici, Listkowski e i non convocati Borbei e Maselli (a disposizione della formazione Primavera).

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito

Difensori: Maggio, Pisacane, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Zuta, Gallo,

Centrocampisti: Paganini, Mancosu, Nikolov, Bjorkengren, Majer, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Yalcin, Stepinski, Pettinari, Rodriguez