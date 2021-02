Lecce, Hjulmand: "Non pensavo di giocare così tanto. Da regista posso diventare un top player"

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista Morten Hjulmand ha parlato del suo impatto con la realtà italiana e con il Lecce in particolare: “Questo primo mese è stato ottimo, immaginavo che sarebbe stato complicato giocare in una società così ambiziosa e grande, ma con l’aiuto della squadra sta andando tutto bene. Non mi aspettavo di giocare subito così tante gare, ma sono entrato velocemente nei meccanismi e il tecnico Corini mi dà tantissimi suggerimento a livello tattico e questo mi aiuta molto. Appena saputo dell’interesse sono stato felice e orgoglioso per la stima e la fiducia riposta nei miei confronti. Posso fare tanta strada in questa piazza. - continua Hjulmand come riporta Tuttocalciopuglia.com – La mia posizione preferita è davanti alla difesa, come regista. Mi piacere rubare palloni e impostare l’azione, penso che in questo ruolo posso crescere ancora molto e diventare un top player in futuro. Sapevo che la Serie B era un campionato tosto, sia fisicamente sia tatticamente, ma sono arrivato preparato. In B non esistono gare semplici, lo sappiamo tutti, e per questo siamo concentrati appieno sul match con il Cosenza”.