Lecce, non solo Rodriguez. Corvino aveva pensato a Marvin Park del Real Madrid

“Mi sento spesso con Marvin, ma non sapevo che il Lecce avesse pensato anche a lui”. Il Marvin di cui parla l’attaccante salentino Pablo Rodriguez in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, è Marvin Park; centrocampista offensivo classe 2000 che recentemente ha esordito dal primo minuto, contro il Getafe, nel Real Madrid di Zinedine Zidane.

Il ragazzo, padre nigeriano e madre sudcoreana, è nato a Palma di Maiorca e dopo cinque anni nel settore giovanile della squadra si è trasferito nel 2016 al Real Madrid arrivando fino alla prima squadra dove ha collezionato già tre presenze in campionato per un totale di 87 minuti. Si tratta di un esterno offensivo, che fa della velocità il proprio punto di forza che con il Castilla di Raul ha collezionato 33 presenze con tre reti e due assist nelle ultime due stagioni. Numeri e qualità che hanno attirato l’attenzione di Pantaleo Corvino che in estate avrebbe voluto piazzare un doppio colpo Galacticos per il suo Lecce. E chissà che non ci riprovi la prossima estate, sempre che Park non conquisti un posto in pianta stabile nel Real Madrid dei grandi.