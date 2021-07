Lecce, occhi sul terzino francese Paquiez. Ma il Nimes per ora non vuole cederlo

Il Lecce continua a guardare in Francia per rinforzare la propria rosa. L’ultimo nome sul taccuino di Pantaleo Corvino è il terzino mancino Gaetan Paquiez, classe ‘94 legato al Nimes da un altro anno di contratto e assistito dallo stesso procuratore di un neo acquisto giallorosso come Alexis Blin. Secondo quanto riferito da Calciolecce.it il club salentino avrebbe bussato alla porta del club francese ricevendo però un no, almeno al momento, dalla società occitana che non vorrebbe perdere uno dei suoi migliori giocatori.