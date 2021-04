Lecce-Salernitana, le formazioni ufficiali: Pettinari dal 1°. Nei campani tandem Tutino-Djuric

Sarà ancora Pettinari ad affiancare Coda in attacco con Henderson che agirà sulla trequarti. In mezzo al capo Tachtsidis è il regista, mentre in difesa Meccariello affiancherà Lucioni al centro con Gallo terzino sinistro. La Salernitana risponde con il tandem Tutino-Djuric in avanti e la formazione tipo. A centrocampo infatti Capezzi e Coulibaly affiancano Di Tacchio, mentre dietro Gyomber guiderà la difesa. Queste le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Bjorkengren, Tachtsidis, Majer; Henderson; Pettinari, Coda. Allenatore Corini

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric. Allenatore Castori