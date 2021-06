Lecce, sfida al Parma per Ariuado. Baroni lo ha allenato al Frosinone

vedi letture

Il Lecce starebbe pensando di rinforzare la difesa con Lorenzo Ariaudo, centrale in forza al Frosinone. Il classe '89, in scadenza di contratto con il club ciociaro, sarebbe stato richiesto, come riferisce Calciolecce.it, dal neo tecnico Baroni che lo ha allenato proprio in gialloazzurro nel 2018/19. Su Ariuado c'è però la forte concorrenza del Parma che ha già sondato il terreno nei giorni scorsi.