Lecce, Sticchi Damiani: “Paolo Rodriguez? Vogliamo trattenere giovani promettenti come lui"

“Paolo Rodriguez? Vogliamo trattenere giovani promettenti come lui" con queste parole rilasciate a Kiss Kiss Napoli il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto per la prima volta per parlare del futuro del giovane attaccante spagnolo autore nella passata stagione di sei gol e 3 assist in 19 presenze. Rodriguez (19) nelle scorse settimane era emerso come obiettivo di mercato per club di Serie A come Sampdoria, Genoa e Cagliari.