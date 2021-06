Lega B, Balata: "4 retrocessioni e 3 promozioni sono illogiche. Va risolta questa anomalia"

vedi letture

Il presidente della Lega B Mauro Balata ha parlato del tema riforme soffermandosi soprattutto sulla disparità fra promozioni e retrocessioni: “Sul tema riforme, come ribadito dal sottoscritto durante l’ultimo Consiglio federale, siamo e saremo i primi convinti sostenitori del presidente federale e della sua volontà concreta di riformare finalmente il movimento. Da sempre la nostra Lega è fortemente impegnata a sostenere il processo di riforme non solo delle competizioni ma anche quelle necessarie ad attualizzare la governance federale, unica strada per modernizzare il sistema calcio Italia e riportarlo ai vertici europei e mondiali, interrompendo una lunga fase di regresso. - continua Balata all’Adnkronos - Una priorità su tutte: risolvere l’anomalia delle 4 retrocesse a fronte delle 3 promozioni. Unica Lega in Europa ad avere questa assurda illogica e irrazionale regolamentazione. Su questo abbiamo già fatto istanza scritta alla Figc. Si tratta di materia non più rinviabile".