Lega Serie B, domani alle 11 assemblea. Si parlerà del nuovo calendario 2021/2022

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 6 luglio alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 7 Luglio alle ore 11.00 presso l’ Excelsior Hotel Gallia, in Milano, Piazza Duca d’Aosta 9, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Verifica poteri;

2) Elezione Consigliere in sostituzione Consigliere decaduto;

3) Calendario s.s. 2021/2022: valutazioni e determinazioni conseguenti;

4) Codice di Autoregolamentazione Capo III art. 2, Capo II artt. 1, 3 e 5, Allegato IIB: valutazioni e determinazioni conseguenti;

5) Diritti audiovisivi triennio 2021/2024: eventuali aggiornamenti e delibere conseguenti;

6) Rapporti commerciali e di fornitura: valutazioni e determinazioni conseguenti;

7) Comunicazioni del Presidente;

8) Varie ed eventuali.