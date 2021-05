Mancosu e quel rigore fallito. Non è da questi particolari che si giudica un giocatore

Poteva essere la sua serata, quella della rinascita definitiva dopo il tumore che lo aveva costretto a restare fuori per buona parte della stagione – oltre che a operarsi – prima di rientrare, rinviando anche la chemioterapia, per aiutare la sua squadra a ritrovare la Serie A perduta un anno fa. E invece per Mancosu la serata del Via del Mare è diventata una di quelle da ricordare, ma in maniera negativa. Entrato nella ripresa per rimontare lo 0-1 maturato a fine primo tempo il fantasista salentino ha avuto l’occasione più ghiotta per cambiare il corso della gara e far pendere la qualificazione a favore dei giallorossi. Un calcio di rigore, come tanti ne ha tirati e segnati nel corso della sua carriera. Un’occasione d’oro che però il numero 8 ha spedito in curva facendo sprofondare tutto il popolo salentino nella disperazione.

“Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. - cantava De Gregori in una delle sue canzoni più celebri continuando poi - Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia”. Una canzone che ben si adatta questa sera al fantasista giallorosso che ha dato tanto e sacrificato tanto per il bene della squadra in questa stagione.