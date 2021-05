Mancosu operato per un tumore. Il sindaco di Lecce: "Gli auguro il meglio a nome di tutta la città"

Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini con un post su Facebook ha voluto far sentire la vicinanza di tutta la città a Marco Mancosu, fantasista della squadra salentina che oggi ha annunciato di essersi operato per un tumore nei mesi scorsi. Questo il post del primo cittadino salentino:

"La vita non può essere sempre giusta perché non penso che né io né nessun altro a questo mondo meriti di avere un tumore ma penso anche che non debba mai mancare il coraggio, il coraggio di affrontare ogni tipo di avversità che la vita ci mette davanti, il coraggio di prendersi responsabilità, il coraggio di mostrarsi deboli ed essere più forti di quanto si creda. Questo per me significa essere uomo [...]”

Nel pomeriggio ho chiamato Marco Mancosu, il nostro capitano, per salutarlo a nome della sua città, augurargli il meglio, ringraziarlo. Perché di parole di coraggio come quelle che ci ha regalato abbiamo tutti bisogno.