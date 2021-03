Meggiorini e il gol alla Djorkaeff: "Il mio più bello? No, ma sicuramente fra i primi tre"

"La rete più bella della carriera? In realtà la metto tra le prime tre". Così il centravanti del Vicenza Riccardo Meggiorini in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della rete realizzata contro il Pisa che ha ricordato a molti quella messa a segno da Youri Djorkaeff in un Inter-Roma del lontano 1997. "C’è quella segnata l’anno scorso sempre al Pisa, semirovesciata su cross di Ghiaccherini - spiega Meggiorini elencando le altre due sue marcature più belle - e una con l’Empoli, in rovesciata".