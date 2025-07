Ufficiale Pineto, rinforzo dalla Serie D per la difesa: ha firmato Capomaggio

Svincolato dopo l’esperienza in Serie D con le maglie di Città Sant’Agata (18 presenze e quattro gol) e Reggina (11 gare e un gol) per il difensore centrale classe 2000 Capomaggio c’è l’approdo in Serie C per vestire la maglia del Pineto che ha comunicato il suo acquisto con una breve nota:

"Pineto calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thiago Capomaggio".