Ufficiale Modena, non solo Pedro Mendes: arriva anche l'ex Ascoli Botteghin in difesa

Non solo Pedro Medes per l'attacco. Il Modena pesca ancora dall'Ascoli per rinforzare la propria difesa con un centrale di grande esperienza. Il club emiliano, come si può leggere sul sito della Lega B nell'apposita sezione dedicata al calciomercato, ha infatti depositato il contratto di Eric Botteghin, classe '87 che con la maglia dei marchigiani, da cui si è svincolato al termine dell'ultima stagione, ha collezionato 98 presenze con ben nove reti.

Il brasiliano vanta una grande esperienza internazionale avendo giocato a lungo per il Feyenoord - 172 presenze e 15 reti – con cui ha partecipato a varie coppe europee (una presenza in Champions League e 21 in Europa League). Botteghin inoltre ha vestito anche le maglie di Zwolle (149 presenze e 10 reti), Groningen (84 presenze e sei gol) e NAC Breda (67 presenze e sei gol) sempre in Olanda.