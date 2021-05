Monza, Brocchi ai saluti: entro mercoledì l'incontro decisivo tra mister e dirigenza

"Scorrono i titoli di coda sull’avventura di Cristian Brocchi alla guida del Monza": esordisce così, parlando della truppa brianzola, La Gazzetta dello Sport, secondo la quale tra domani e mercoledì le parti si incontreranno per un confronto dopo una stagione non esaltante, che a detta dell'Ad Adriano Galliani sarebbe stata fallimentare se non fosse terminata con la promozione in Serie A.

Promozione non arrivata, la corsa verso la massima serie per i biancorossi si è interrotta in semifinale playoff, e adesso il tecnico, già messo in discussione durante l'anno, potrebbe pagarne le spese: le parti sono legate ancora da un anno di contratto, ma questo non peserà sul tavolo della discussione.

I primi possibili sostituti iniziano a emergere - su tutti Filippo Inzaghi e Roberto D'Aversa - ma sempre l'Ad biancorosso è al momento andato cauto in merito.