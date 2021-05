Monza, Galliani: "Sul 2-0 per il Cittadella sono andato a pregare. Inzaghi? Presto per fare nomi"

La corsa playoff contro il Monza si è fermata in semifinale. Al Corriere della Sera, Adriano Galliani ha raccontato la sua amarezza, condivisa col presidente Silvio Berlusconi: “Ci siamo sentiti dopo la partita. Era deluso e dispiaciuto come me. Resta la soddisfazione di aver raggiunto il miglior piazzamento nella storia del club”.

Filippo Inzaghi prossimo allenatore?

“È presto per fare nomi, rifletteremo e sceglieremo il profilo migliore”.

Come giudica Balotelli?

“Bene, non ha giocato molto ma ha segnato sei gol. A Mario voglio molto bene: giovedì per la tensione ho lasciato lo stadio sul 2-0 (nell'intervista, Galliani spiega di essere andato davanti a una chiesa a pregare). Sono tornato a gara conclusa e ho preferito andare subito a casa senza passare degli spogliatoi. Solo Mario ha avuto il coraggio di scrivermi”.