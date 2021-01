Monza, Brocchi: "Buonissima partita e punto ottimo. Faccio i complimenti ai ragazzi"

Dopo il pareggio in casa del Lecce, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha commentato: "Abbiamo fatto una buonissima partita - riporta TuttoMonza.it - venire a Lecce e dimostrare quel che abbiamo dimostrato, giocare una partita a viso aperto, penso che oggi portiamo a casa un punto ottimo e faccio i complimenti ai miei ragazzi. La sofferenza finale ha dato un po' di paura, perchè rischi di perdere una partita che non meritavi di perdere, e alla fine andiamo a casa con un ottimo punto e senza prendere gol contro la squadra dal miglior attacco del campionato. Balotelli? Quelle son cose che succedono soprattutto in questo periodo dove abbiamo giocato tanto, penso che abbimao retto molto bene a livello fisico, prima Dany Mota poi Mario, durante la gara anche con Carlos Augusto, sono cose che succedono. Ora i ragazzi potranno riposare un po' finalmente, dopo inizieremo a preparare la partita del Cosenza, che non è messa bene in classifica e ci darà filo da torcere".