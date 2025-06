Ufficiale Monza, è addio con Kyriakopoulos dopo due stagioni: giocherà nel Panathinaikos

Dopo due stagioni con la maglia del Monza in Serie A per il terzino mancino Kyriakopoulos è arrivato il momento di salutare la piazza brianzola e quell'Italia che lo aveva accolto nella stagione 2019/20 quando venne prelevato dal Sassuolo. Da allora il laterale greco ha collezionato 164 presenze e quattro gol in Serie A e 7 presenze con un gol in Coppa Italia vestendo anche la maglia del Bologna per sei mesi nella stagione 2022/23. Questo il comunicato da parte del club biancorosso.

"AC Monza comunica che Georgios Kyriakopoulos si trasferisce al Panathinaikos a titolo definitivo. Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2023 l’esterno greco ha collezionato 65 presenze con 3 reti in maglia biancorossa. In bocca al lupo a Georgios per la sua nuova avventura".

Con il Panathinaikos il classe '96 ha firmato un quadriennale. Per Kyriakopoulos si tratta di un ritorno in patria dove ha vestito le maglie di Asteras Tripoli, club in cui è cresciuto, Ergotelis e PAS Lamia.