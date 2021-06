Monza, non solo Maric. Anche Gytkjaer potrebbe salutare dopo appena un anno

vedi letture

Il Monza sembra intenzionato a rivoluzionare l’attacco nella prossima stagione, con la permanenza del solo Mario Balotelli, dopo che il campo ha bocciato le scelte effettuate la scorsa stagione. Oltre al croato Maric infatti anche il danese Christian Gytkjaer potrebbe infatti salutare la piazza brianzola al termine di questa stagione. L’ex Lech Poznan, strappato a una folta concorrenza, non ha infatti pienamente convinto chiudendo la stagione con appena sei reti in 22 presenze e potrebbe finire sul mercato in attesa di un’offerta importante, attorno ai 2 milioni di euro pagati appena un anno fa. Se non dovessero arrivare richieste concrete, come riporta Tuttomonza.it, il classe '90 potrebbe essere valutato in sede di ritiro dal nuovo tecnico Stroppa.