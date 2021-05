Padova, Sogliano sui playoff: "Azzerare tutto e ripartire. Giusto confermare Mandorlini"

A due giorni dal via dei playoff promozione in Serie C Sean Sogliano, ds del Padova, si è presentato in conferenza stampa per fare il punto della situazione in vista del momento decisivo della stagione (fonte PadovaSport): “Abbiamo avuto speranze fino all’ultimo, quindi qualche strascico nervoso c’è. Ieri abbiamo fatto il primo allenamento, questo dev’essere l’inizio di un cammino nuovo. Serve azzerare tutto e ripartire, ieri alla squadra ho detto che loro tutti devono partire da zero, senza pensare al finale di campionato. I playoff possono andare bene o male, ma per noi dev’essere una nuova occasione. Oggi non possiamo preparare la partita su un certo avversario, le altre cinque squadre che arriveranno non si conoscono. C’è chi arriverà ai playoff sull’onda di un grande entusiasmo e chi ha finito la stagione deluso. Ma noi dobbiamo ritrovare in questi venti giorni circa la voglia di giocare e di vincere. In questa fase, fino a martedì, ci saranno sedute dove si lavorerà a livello tecnico fisico, con sessioni in piscina. Poi si passerà più alla parte tattica. Faremo anche un’amichevole a 11 tra sabato e domenica, forse con una Primavera.

Infortunati? In via di recupero c’è Gasbarro,, Ronaldo e Cissè, quest’ultimo proveremo a inserirlo in squadra nella settimana antecedente alla partita. Le ultime partite di campionato sono state caratterizzate da grande tensione, quello che dobbiamo fare oggi è recuperare energia nervosa.

Mandorlini? Abbiamo bisogno di un allenatore che arrivi carico di energia positiva, con la cattiveria giusta dopo quello che è successo. A volte sento molte dichiarazioni su di noi di addetti ai lavori che fanno salire la cattiveria agonistica giusta.

Dubbi su Mandorlini? A Modena abbiamo sbagliato tutti, allenatore compreso e il campionato lo abbiamo perso lì, ma abbiamo fatto 79 punti. Le cose da fare potevano essere due: cambiare allenatore in vista dei playoff o parlarci a quattr’occhi e capirsi bene, abbiamo scelto la seconda, ci è sembrata la strada più giusta”.