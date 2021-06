Parma, caccia aperta al trequartista: quasi fatta per la conferma di Brunetta, piace Vazquez

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Parma avrebbe ormai definito il rinnovo del prestito (con diritto di riscatto per gli emiliani) di Juan Brunetta con il Godoy Cruz e avrebbe aperto alla possibilità di un arrivo di Franco Vazquez nella città ducale: il centrocampista italo-argentino arriverebbe da svincolato, visto che non rinnoverà con il Siviglia, club con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni e con cui ha vinto un'Europa League in finale contro l'Inter. Dopo le trattative di gennaio, il nome di Vazquez torna ad essere in orbita Parma.