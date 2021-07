Parma, colpo con vista Serie A: è fatta per l'ingaggio del bomber Tutino

Ancora un colpo in arrivo per il Parma di Enzo Maresca. Come riportato da Sky Sport, il club ducale ha chiesto per l'ingaggio di Gennaro Tutino, nell’ultima stagione protagonista della promozione in A della Salernitana. Il giocatore è di proprietà del Napoli e verrà girato in Emilia per provare a ripetersi subito. Nell’ultima annata ha collezionato 14 gol e 7 assist in 38 partite di campionato.