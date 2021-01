Pescara, Breda: "Abbiamo diverse soluzioni tattiche". I convocati per la Salernitana

"Per domani abbiamo provato anche la difesa a quattro perché con l'arrivo di Machin, che può giocare anche assieme a Maistro, possiamo avere diverse soluzioni tattiche sia dall'inizio sia a gara in corso. Per il tipo di acquisti fatti possiamo pensare a un cambio di assetto anche se dobbiamo lavorarci": parola di mister Roberto Breda, che si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana.

Il tecnico del Pescara ha poi reso nota la lista dei convocati:

PORTIERI: Fiorillo, Alastra, Radaelli

DIFENSORI: Balzano, Bellanova, Bocchetti Drudi, Guth, Jaroszynski, Masciangelo, Nzita, Sorensen

CENTROCAMPISTI: Busellato, Fernandes, Machin, Maistro, Memushaj, Omeonga, Valdifiori

ATTACCANTI: Asencio, Ceter, Galano, Odgaard, Vokic.