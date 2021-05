Pescara, colloquio tra Sebastiani e Grassadonia: si ragiona sul futuro della panchina

vedi letture

Dopo la retrocessione in Serie C, in casa Pescara si pensa al futuro.

A cominciare dalla panchina, con mister Gianluca Grassadonia che, come riferisce il Corriere dello Sport, ha avuto un primo contatto con patron Daniele Sebastiani per capire se ci sono le basi per rinnovare un contratto che scade il 30 giungo.

Non trapela niente dall'Abruzzo, ma è ovvio che dalla scelta del tecnico partirà l'allestimento della rosa della prossima stagione.