Pescara, Fiorillo: "Punto di partenza, massima disponibilità al nuovo mister"

Le parole di Fiorillo al termine di Frosinone-Pescara 0-0.

Il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo ha commentato ai microfoni di Dazn lo 0-0 sul campo del Pescara.

Quanto vale questo pareggio per il Pescara?

“Sicuramente è un buon punto di partenza. Abbiamo iniziato a lavorare con il nuovo mister, abbiamo lavorato tanto in questa settimana e siamo venuti qua per cercare di fare la nostra partita. Credo che ci sia stato un atteggiamento importante: nonostante la nostra posizione di classifica e il fatto di incontrare una squadra forte, siamo venuti qui con coraggio”.

Avere coraggio era la richiesta principale del mister?

“Non solo, ma era tra gli aspetti più importanti. Adesso dobbiamo dare massima disponibilità e velocizzare quelle che sono le sue richieste, perché il tempo è poco e abbiamo bisogno di far punti. Credo che abbiamo già dato grande disponibilità e siamo sulla buona strada”.

Che impatto ha avuto il nuovo allenatore?

“Abbiamo lavorato tanto, preparando bene a partita. Ci sono delle cose che potevamo fare meglio, ma il mister è arrivato da poco e adesso sta a noi dare il massimo della disponibilità per velocizzare i tempi”.

Sei il capitano di questa squadra: come si reagisce ad una stagione del genere?

“Si reagisce con questa partite qua, avendo in testa solo l’obiettivo salvezza e riuscendo a isolarci da quello che è il contorno. Adesso abbiamo ancora tante partite per raggiungere l’obiettivo: non possiamo perdere tempo e energie in cose che non ci servono”.

In partita hai detto più volte ai tuoi compagni di usare la testa: c’è un pizzico di pressione in questa fase della stagione?

“Sicuramente per noi adesso i punti fondamentali. Se vogliamo scalare posizioni, non possiamo lasciare nulla al caso. Ho cercato di richiamare l’attenzione dei miei compagni, perché molti hanno speso tantissimo a livello fisico”.

Ci racconti l’uscita nel finale col brivido?

“Io credo che ci fosse fallo. Non sta a me fare proteste plateali, ma l’ha ammesso anche il giocatore del Frosinone che lo era. Va bene così, l’importante è provare ad aiutare i compagni”.