Pescara, Grassadonia: "Puniti da un episodio. Credo alla salvezza, non molliamo"

Nessuna intenzione di mollare nelle parole di Gianluca Grassadonia, allenatore del Pescara, dopo la sconfitta maturata sul campo del Vicenza. Queste le parole rilasciate dal tecnico campano in conferenza post-partita: "L'approccio non è stato positivo, la sconfitta contro l'Ascoli ha lasciato strascichi che ci hanno condizionato nelle battute iniziali della gara. Poi è stata una partita equilibrata, abbiamo avuto le nostre chance di pareggiare ma torniamo a casa puniti da un episodio. La situazione non è facile, ora siamo a 6 punti dalla zona play out, ma la matematica non ci condanna e dobbiamo crederci ancora. Le mie non sono parole di circostanza, voglio che il messaggio sia chiaro per tutti: non bisogna mollare, io credo ancora nella salvezza".

Sull'esclusione di Machin

"Gli preferisco altri calciatori, oggi ho inserito Maistro. Non credo che un solo giocatore determini l’esito delle partite. Un tempo ce n’era uno e si chiamava Maradona”.