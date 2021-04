Pescara, Sebastiani sulla salvezza: "Ci credo, ma qualcosa quest'anno non ha funzionato"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastianiha parlato a Sky Sport della situazione in casa abruzzese partendo dallo stop al campionato: “Sono d'accordo con la decisione dell'assemblea di Lega, fermare il campionato e disputare i recuperi prima di tornare in campo è la scelta migliore per salvaguardare la regolarità del torneo. Noi siamo i più svantaggiati, peraltro venivamo da un periodo positivo e stavamo risalendo la classifica. Ma si sapeva che sarebbe stata un’annata anomala e dobbiamo solo augurarci che finisca qui altrimenti ci sarebbero problemi a chiudere la stagione. - continua Sebastiani – Salvezza? Sappiamo di dover battere Entella, Cosenza e Reggiana e poi giocarci tutto nelle ultime due gare. Qualcosa non ha funzionato in questa stagione altrimenti non ci troveremmo in questa situazione, ma non mi rimprovero nulla sulla rosa che abbiamo costruito, per me ha dei valori e non merita il penultimo posto. Oddo? Non sono pentito, sono convinto che sia un allenatore bravo, ma con lui dovevamo fare qualche punto in più. Comunque sia, credo ancora nella salvezza”.