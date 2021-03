Pescara, si sblocca Odgaard: 1^ rete in Italia, tre punti e magari anche la svolta della stagione

Un gol che potrebbe svoltare la stagione, propria e del Pescara. È quello messo a segno da Jens Odgaard, talentino danese di proprietà del Sassuolo, che al 92° trova una rete pesantissima che regala un vittoria ormai insperata contro il Cittadella. Un colpo di testa imperioso su assist di Scognamiglio che fa esplodere la panchina abruzzese e i tifosi a casa. Un gol, il primo in Italia, che può sbloccare il classe ‘99 che a Pescara ha trovato continuità di impiego, sia con Breda sia ora con Grassadonia, e che ora si candida a uomo in più per un finale di stagione ad alta tensione con la squadra abruzzese in piena lotta per non retrocedere e bisognosa come non mai dei gol dei suoi attaccanti.