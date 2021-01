Pescara, Sorensen arriva in città. Adesso visite mediche e firma sul contratto

Con un post sul proprio account Twitter il Pescara ha comunicato lo sbarco in città di Frederik Sorensen, il difensore ex Juventus (svincolatosi ieri dal Colonia) adesso è atteso dalle visite mediche di rito prima della firma e del primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra.

#FrederikSørensen 🇩🇰 è arrivato a Pescara!

Visite mediche per il centrale ex #Colonia in attesa di firme e primo allenamento in ⬜️🟦 pic.twitter.com/yuGws1WMyT

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) January 19, 2021