Pescara, tegola Galano in attacco. Problema alla caviglia e sfida col Brescia a forte rischio

Possibile tegola per il Pescara in vista della sfida contro il Brescia nel prossimo turno. L’attaccante Cristian Galano infatti è stato costretto a uscire dal campo questo pomeriggio a causa di un problema alla caviglia, probabilmente una distorsione, che sarà valutata nei prossimi giorni con più attenzione, ma che quasi certamente lo renderà indisponibile per sabato. Un’altra tegola per Grassadonia nella difficile rincorsa alla salvezza.